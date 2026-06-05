Hatay'da aracına aldığı yolcuların düşen telefonunu sahibine ulaştırmak istiyor

Geçtiğimiz salı günü, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesi’nde yaşayan Duygu Karasu, Gülderen Mahallesi’nden Dikmece yönüne giderken yol kenarında bekleyen iki kadın ve bir çocuğu aracına aldı.

Hava sıcaklığı nedeniyle yardım etmek isteyen Karasu, yolcuları kısa mesafe taşımayı kabul etti ve onları Dikmece 6’ncı bölgeye bıraktı.

TELEFON OTOMOBİLDE UNUTULDU

Aracını bir gün sonra oto yıkamaya veren Karasu, temizlik sırasında araçta bir cep telefonu bulunduğunu öğrendi. Beyaz renkli iPhone 11 marka telefonun arka koltukta unutulduğu belirlendi.

Telefonu teslim alan Karasu, cihazı şarj ettikten sonra ekran görselinden sahibine ulaşmaya çalıştı ancak kilit ekranı nedeniyle cihaza erişemedi.

“EKRANDAKİ FOTOĞRAF YOLCULARDAN BİRİYDİ”

Telefonun sahibini tespit etmeye çalışan Duygu Karasu, süreci şöyle anlattı:

“Aracıma iki kadın ve bir çocuk almıştım. Sonradan oto yıkamada telefon bulundu. Eşime telefonun kimde olduğunu sordum, sonra yolcuları hatırladım. Telefonu açınca ekrandaki fotoğraftaki kadının onlardan biri olduğunu fark ettim.”

Karasu, telefonun şifresine ulaşılamadığı için doğrudan iletişim kuramadığını da belirtti.

“EMANETİ SAHİBİNE ULAŞTIRMAK İSTİYORUM”

Günlerdir telefon sahibine ulaşmaya çalıştığını söyleyen Karasu, cihazın manevi değer taşıyabileceğini vurguladı:

“İçinde hatıralar vardır diye düşünüyorum. Ağlayanın malı gülene yar olmaz. En doğrusu sahibine ulaştırmak.”

KİLİT EKRANI ENGEL OLDU

Telefonun ekran kilidi nedeniyle içeriğe erişilememesi, sahibine ulaşma sürecini zorlaştırdı. Karasu, çeşitli yöntemler denemesine rağmen sonuç alamadığını ifade etti.

SOSYAL MEDYA VE DUYURU ÇAĞRISI

Telefonu teslim etmek isteyen Karasu, sahibinin kendisine ulaşmasını bekliyor. Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte telefon sahibine ulaşılması umuluyor.