Hatay'da esnafın motosikletini çalan hırsızlar kamerada

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de gece saatlerinde bir hırsızlık olayı yaşandı.

Mahallede yaşayan balıkçı Abdurrezzak Özbek'e ait motosiklet, gece saat 01.30 sıralarında iş yeri önünde park halindeyken çalındı.

O ANLAR KAMERADA

Özbek, kamera kayıtlarında olay anının görüntülerini incelediğinde iki şahsın motosikletini çaldığını fark etti.

Görüntülerde; Özbek iş yerinde çalıştığı esnada iki şüphelinin park halindeki motosikleti çalıştırmayı beceremeyince ittirerek çaldığı görüldü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Motosikletin çalınması üzerine durumun 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

İş yerinde çalıştığı esnada motosikleti çalınan esnaf Abdurrezzak Özbek, motosikletin bulunmasını istiyor.

"MOTOSİKLETİMİN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Dün gece 01.30'da iş yerinde çalıştığı esnada park halindeki motosikletin çalındığını söyleyen esnaf Abdurrezzak Özbek, "Polisimizden yardım bekliyorum, motosikletimin bulunmasını istiyorum.

Allah'a şükür helal parayla alınmış ve emek dökülmüş bir motosiklet yetkililere sesleniyorum. Motosikletimin bulunması için devletime, polisime güveniyorum" ifadelerini kullandı.