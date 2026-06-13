Hatay'da gençlerden dikkat çeken farkındalık filmi: 'Uyuşturucuya hayır' mesajı

Son dönemde artan uyuşturucu madde kullanımına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Sarıseki Mahallesi Muhtarı Özcan Kaya, mahalledeki gençlerle birlikte örnek bir projeye imza attı.

Gerçeği aratmayan sahnelerle çekilen kısa film, hem eğitici içeriği hem de gençlerin aktif rol almasıyla dikkat çekti.

GENÇLERLE BİRLİKTE FARKINDALIK PROJESİ

Mahalle muhtarı Özcan Kaya öncülüğünde hazırlanan çalışmada, uyuşturucu kullanımının birey ve aile üzerindeki olumsuz etkileri dramatik bir kurgu ile anlatıldı.

Gençlerin de aktif rol aldığı kısa filmde, bağımlılığın yol açtığı sosyal ve psikolojik yıkım sahnelerle canlandırıldı. Çalışmanın temel amacının toplumda bilinç oluşturmak olduğu ifade edildi.

AMATÖR AMA GERÇEĞE YAKIN SAHNELER

Sarıseki Mahallesi sakinleri tarafından çekilen film, amatör şartlara rağmen gerçeğe yakın sahneleriyle dikkat çekti.

Uyuşturucuya başlayan bir gencin hayatındaki çöküşü konu alan yapım, özellikle gençler arasında farkındalık oluşturmayı hedefledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda izlenme ve olumlu geri dönüş aldı.

MUHTAR KAYA: “FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK”

Mahalle Muhtarı Özcan Kaya, yaptıkları çalışmanın temel amacının gençleri uyuşturucu tehlikesine karşı bilinçlendirmek olduğunu belirtti.

Kaya, uyuşturucu kullanım yaşının 12-14 seviyelerine kadar düştüğüne dikkat çekerek, bu durumun toplum için ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etti. Ailelerin sürece daha fazla dahil olması gerektiğini vurgulayan Kaya, benzer projelerin devam edeceğini söyledi.

“İZAHI OLMAYAN ŞEYİN MİZAHI OLUR” VURGUSU

Muhtar Kaya, çalışmayla hem dramatik hem de dikkat çekici bir anlatım dili kullandıklarını belirterek, sosyal medyadan aldıkları geri dönüşlerin oldukça olumlu olduğunu söyledi.

Gençlerle birlikte üretmenin kendilerini motive ettiğini ifade eden Kaya, ilerleyen dönemde farklı farkındalık projelerinin de hayata geçirileceğini dile getirdi.

GENÇ OYUNCUDAN MESAJ: “UZAK DURUN”

Kısa filmde uyuşturucuya bulaşan bir genci canlandıran Ahmet Sefa Hacı ise projenin toplumsal bir çağrı niteliği taşıdığını söyledi.

Hacı, canlandırdığı karakter üzerinden bağımlılığın yol açtığı yıkımı göstermeye çalıştıklarını belirterek, “Kimsenin bu duruma düşmesini istemeyiz, uzak durulmalı” mesajını verdi.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Hazırlanan kısa film, sosyal medyada yayıldıktan sonra geniş bir kitleye ulaştı. Vatandaşlar, gençlerin ve muhtarın birlikte yürüttüğü bu farkındalık çalışmasını takdirle karşıladı.