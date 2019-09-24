Hatay'da göçmenleri taşıyan araç devrildi: 6 ölü

Eski Reyhanlı-Antakya yolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında meydana gelen kazada, sınır dışı edilecek kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

İkisinin askeri personel olduğu yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ederken, Hatay Valiliği'nden kaza ile ilgili açıklama geldi.

İKİSİ ASKERİ PERSONEL

Açıklamada, "Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan ikisi askeri personel olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." denildi.