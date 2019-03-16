taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44565
Euro
6.17
Altın
1302.32
Borsa
103304.05
Gram Altın
228.063

Hatay'da göle dönen yolda botla gezdiler

Kentin gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların ardından, altyapı yetersizliği yüzünden cadde ve sokaklar suyla doldu.

İHA | 16.03.2019 - 11:51..
  1. Haberler
  2. KUTU LINK
Whatsapp ile paylaş

Yağış caddeleri suyla doldurunca yolun karşısına geçmek isteyen yayalar, uzun süre yağmur sularının çekilmesini bekledi. Araç sürücüleri ise göle dönen caddelerden geçerken zor anlar yaşadı.

ÖNCE KIZDILAR, SONRA YAĞIŞI DEĞERLENDİRDİLER

Samandağ İlçesi Uzunbağ Mahallesinde, yağış sonrası yağmur sularının biriktiği caddede deniz botu ile gezinti yapmaya çalışan vatandaşlar ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Hatay'da göle dönen yolda botla gezdiler

VATANDAŞLAR İLGİNÇ POZLAR VERDİLER

Tepkilerini ilk olarak botla gösteren vatandaşlar, daha sonra da olta atarak mesaj vermeye çalıştılar.

Diğer yandan, ilçede göle dönen bir caddenin ortasında mahsur kalan bir otomobil ise vatandaşlar tarafından kepçe yardımıyla kenara çekildi.

Hatay'da göle dönen yolda botla gezdiler

Hatay'da göle dönen yolda botla gezdiler

Hatay'da göle dönen yolda botla gezdiler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yıldız Tilbe: Ayasofya ibadete açılsın, izin mi alacağız

Yıldız Tilbe: Ayasofya ibadete açılsın, izin mi alacağız

466
Yeni Zelanda teröristi 5 Nisan'a kadar gözaltında

Yeni Zelanda teröristi 5 Nisan'a kadar gözaltında

84
Londra'da Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdılar

Londra'da Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdılar

77
Yeni Zelanda Başbakanı: Silah yasalarımız değişecek

Yeni Zelanda Başbakanı: Silah yasalarımız değişecek

58
ABD'nin F-35 programında 2.1 milyar dolarlık kayıt dışı

ABD'nin F-35 programında 2.1 milyar dolarlık kayıt dışı

19
Yeni Zelanda’daki terör saldırısına tepkiler

Yeni Zelanda’daki terör saldırısına tepkiler

48
Süleyman Soylu: Yeni Zelanda saldırısı mesajlarla dolu

Süleyman Soylu: Yeni Zelanda saldırısı mesajlarla dolu

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir