Hatay'da göle dönen yolda botla gezdiler

Yağış caddeleri suyla doldurunca yolun karşısına geçmek isteyen yayalar, uzun süre yağmur sularının çekilmesini bekledi. Araç sürücüleri ise göle dönen caddelerden geçerken zor anlar yaşadı.

ÖNCE KIZDILAR, SONRA YAĞIŞI DEĞERLENDİRDİLER

Samandağ İlçesi Uzunbağ Mahallesinde, yağış sonrası yağmur sularının biriktiği caddede deniz botu ile gezinti yapmaya çalışan vatandaşlar ise ilginç görüntüler oluşturdu.

VATANDAŞLAR İLGİNÇ POZLAR VERDİLER

Tepkilerini ilk olarak botla gösteren vatandaşlar, daha sonra da olta atarak mesaj vermeye çalıştılar.

Diğer yandan, ilçede göle dönen bir caddenin ortasında mahsur kalan bir otomobil ise vatandaşlar tarafından kepçe yardımıyla kenara çekildi.









