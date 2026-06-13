Hatay'da husumetli olduğu kuzenleri tarafından dövülen kuyumcunun dişleri kırıldı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde dehşet dolu anlar...

İlçede yaşayan Ahmet Rüşvenli, 25 yıldır İstanbul'da yaşadıktan sonra memleketine kesin dönüş yaparak kuyumculuk yapmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde aracıyla trafikte seyir halinde olan Rüşvenli'nin yolu husumetli olduğu kuzenleri tarafından traktörle kesildi.

SOPALARLA DARBETTİLER

Yolu kesilen kuyumcuya, akrabaları demir sopalarla saldırarak darbettiler.

Korku dolu anlar ve aracın önünün traktörle kesildiği anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

DİŞLERİ KIRILDI

Akrabalarının saldırı sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rüşvenli'nin dişleri de kırıldı.

Akrabaları tarafından 3 yıldır tehdit edildiğini ve sorunlar yaşadığını ifade eden Rüşvenli, saldırganların ceza almasını istediği söyledi.

"3 YILDIR BANA YAPMADIKLARI KALMADI"

Amcasının çocuklarından yaşadığı anlaşmazlık sonrası meydan dayağı yiyen ve dişleri kırılarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Rüşvenli, "Ben 25 yıldır İstanbul'da yaşarken ailemizin 50 dönüm tarlasına amcamın çocukları ekiyordu. Ben gelince ben ekmek istedim.

‘Ekemezsin, burayı da terk edeceksin' diyerekten 3 yıldır bana zulüm yapıyorlar. Burada 3 yıldır beni tehdit, darp, küfür ve her türlü her şeyde bulunuyorlar." dedi.

"HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALSINLAR"

Yetkililere çağrıda bulunan mağdur adam "Benim cezam karşılansın, bunlar da hak ettiği cezayı alsın ki benden sonra bir başkası yaşamasın.

Benim 40 gram altınım ve dişlerim gitti. Bana saldıranlar akrabam olan amcamın çocuklarıydı" ifadelerini kullandı.