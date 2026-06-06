Hatay'da iş yerine silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Hatay'da gece saatlerinde Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir iş yerine tabancayla ateş açıldı.

SALDIRIDA 1 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada iş yerinde bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi, açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için harekete geçen, soruşturmaya devam ediyor.