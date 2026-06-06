Yollara yeni levhalar dikildi: İşte anlamı

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Belçika’da trafik kurallarında bazı önemli değişiklikler hayata geçiriliyor.

Sürücülerden yayalara, bisikletlilerden motosiklet kullanıcılarına kadar tüm yol kullanıcılarını ilgilendiren yeni düzenlemelerin yanı sıra yeni trafik levhaları da konumlandırıldı.

Bu levhalar arasında sis, atlıların yoğun bulunduğu bölgeler ve kaza riski gibi durumlara yönelik uyarılar yer alıyor.

Yeni yaya geçidi levhası da bu kapsamda yenilenen işaretler arasında belirtildi.

Dar geçidi gösteren yeni levhada ise beyaz okla belirtilen yönün geçiş önceliğine sahip olduğu ifade ediliyor.