Hatay'da kayıp Alzheimer hastası, dere yatağında yaralı bulundu

Hatay'da Altınözü ilçesi Sivrikayak Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası Ömer Yeşil, 6 Haziran gecesi evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

KAYIP İHBARI ÜZERİNE ARAMA BAŞLATILDI

Ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yaşlı adama ulaşılamayınca bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD’ın 3 araç, 8 personel ve 2 drone ile yürüttüğü çalışmalara sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da destek verdi.

43 SAAT SONRA DERE YATAĞINDA BULUNDU

AFAD ekiplerinin 43 saat arama çalışması sonucunda Yeşil, zeytinlik alandaki dere yatağında yaralı halde bulundu. Dere yatağından ekipler ve vatandaşların oluşturduğu insan zinciriyle çıkarılan Yeşil, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.