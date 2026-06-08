Adana'da 76 küçükbaş hayvan telef oldu

Adana'nın Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası'nda besicilik yapan Hüseyin Kuşdemir'in yem verdiği küçükbaş hayvanları ölmeye başladı.

Bir günde 76 küçükbaş hayvanı telef olan Kuşdemir, durumu İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirdi.

Hayvanlardan alınan numuneleri inceleyen veterinerleri ölümlerin iç parazit ve ani yem/yer değişikliğine bağlı bağırsak zehirlenmesinden kaynaklandığını belirledi.

BESİCİ, YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Hayvanlarının yemlerden öldüğünü savunan Kuşdemir, "Yemden sonra hayvanlarım patır patır öldü. Yemleri verirken yanımda 2 kişi daha vardı, onlar da duruma şahit. Benim yetkililerden tek isteğim, zararımın karşılanması ve bana sahip çıkılmasıdır" dedi.