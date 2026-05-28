Hatay'da kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Cüdeyde Mahallesi Adnan Göçer Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE DUVARDA HASAR OLUŞTU

Şiddetli çarpmanın etkisiyle bahçe duvarında maddi hasar meydana gelirken, otomobilde de hasar oluştu. Kazanın ardından çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Olay yerine herhangi bir sağlık ekibi sevk edilmesine gerek kalmazken, sürücünün kazayı yara almadan atlatması dikkat çekti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptığı anlar net şekilde yer aldı.

Kayıtlarda çarpmanın ardından sürücünün araçtan inerek hasarı kontrol ettiği, daha sonra yeniden otomobile binerek olay yerinden ayrıldığı görüldü.

VATANDAŞLAR TEDBİR ÇAĞRISI YAPTI

Kazanın ardından bölgede yaşayan vatandaşlar, özellikle bulvar üzerinde zaman zaman benzer kazaların yaşandığını belirterek sürücülerin hız konusunda daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.