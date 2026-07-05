Hatay'da otomobil, bariyerlere çarpıp devrildi: 2 ölü
İskenderun ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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Hatay'da feci kaza...
İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde M.E.C. yönetimindeki otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.E.C. ile Bestami Keleş, Sudenaz Menekşe, M.Ç. ve S.Y., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Bestami Keleş ile Sudenaz Menekşe hayatını kaybetti, diğer 3 kişinin tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)