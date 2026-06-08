Hatay’da otomobil yangını
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.
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Hatay’da gece saatlerinde Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi’nde park halinde bulunan bir otomobilden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeyle bildirdi.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Adrasa sevk edilen itfaiye ekibi, otomobili saran alevleri, tazyikli suyla müdahale ederek söndürdü.
Otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)