Hatay’da sahilde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
İskenderun ilçesi sahilinde bulunan kimliği belirsiz erkek cesedi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince morga kaldırılırken olaya ilişkin de incelemenin başlatıldığı öğrenildi.
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Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi Eski Nato Limanı mevkiinde dikkat çeken bir olay yaşandı.
Limana yakın sahil kısmında, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Kıyıya vuran cesedi gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Kısa sürede bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, cesedi denizden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından erkek cesedi, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kimliği belirsiz şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)