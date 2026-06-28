Hatay’da seyir halinde olan tır alevlere teslim oldu

Hatay’da Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi mevkiinde, Antakya - İskenderun yolu üzerinde seyir halinde olan tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevlerin kısa sürede büyümesiyle tırın tamamı sarıldı. Alevler içinde yanan tırı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

"KIRIKHAN İLÇESİ TOPBOĞAZI MEVKİİNDE BİR TIRIN BALATALARI ALEV ALDI"

Tırın yandığı anları cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, "Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde bir tır, balatalarından alev aldı. Ben de yangını düğünden dönerken döndüm. Şoför ve diğer kişilerin durumu iyi" ifadelerini kullandı.