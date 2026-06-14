Hatay’da spa ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu

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Emniyet ekipleri, fuhşa yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Hatay'da, başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yaptırıldığı belirlenen masaj salonu ve SPA merkezlerine yönelik çalışma başlattı.

9 İŞ YERİNE EŞ ZAMANLI BASKIN

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 9 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, 2 iş yerinin ruhsatsız olduğu, 3 iş yerinde mesul müdürün bulunmadığı, 1 iş yerinde ise hijyen belgesinin eksik olduğu belirlendi.

31 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Kaçak olarak çalıştırıldığı belirlenen Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Taylandlı kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.