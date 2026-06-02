Hatay'da toprak altından çıkan lezzet: Cara peyniri ve çökeleği

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Murat Aracı, deprem sonrası yerleştiği köyde atalarından kalan geleneksel bir yöntemi yeniden canlandırdı. Yöreye özgü cara testisine yerleştirdiği peynir ve çökeleği aylarca toprağın altında bekleten Aracı, ortaya çıkan sonucu hem sosyal medyada paylaştı hem de kültürel bir mirasın yeniden canlanmasına dikkat çekti.

TOPRAĞA GÖMÜLEN TESTİDEN LEZZET ÇIKTI

Bozhöyük Mahallesi’nde yaşayan Murat Aracı, ayran çökeleği, tuzsuz kalıp peyniri ve siyah küncü karışımını cara testisine yerleştirdi. Testinin ağzını çamurla kapatan Aracı, ardından kabı toprağın altına gömdü.

Yaklaşık 6 ay 15 gün boyunca toprağın altında kalan testi, sürenin sonunda çıkarılarak yeniden gün yüzüne getirildi.

“HERKES DEFİNE SANDI AMA HAZİNE LEZZETTİ”

Testinin çıkarıldığı anların sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte görüntüler, kısa sürede ilgi gördü. Birçok kişi görüntüleri define arama çalışması olarak yorumlarken, gerçeğin farklı olduğu ortaya çıktı.

Murat Aracı, yapılan çalışmanın tamamen yöresel bir lezzeti yaşatma amacı taşıdığını belirterek, “Herkes bizi define arıyor sandı ama bizim hazinemiz cara peyniri ve çökeleğiydi.” dedi.

ATALARDAN KALAN YÖNTEM YENİDEN CANLANDI

Cara peyniri ve çökeleğinin Hatay’a özgü geleneksel bir yöntem olduğunu belirten Aracı, bu lezzetin geçmişte köylerde sıkça yapıldığını ancak zamanla unutulduğunu ifade etti.

Yöntemin, peynirin testide bekletilerek olgunlaştırılmasına dayandığını söyleyen Aracı, bu sürecin lezzeti belirgin şekilde artırdığını dile getirdi.

6 AY TOPRAK ALTINDA OLGUNLAŞIYOR

Geleneksel yönteme göre hazırlanan karışım, testinin içinde ağzı kapalı şekilde toprağa gömülerek aylarca bekletiliyor. Bu süreçte peynirin kıvamı ve aroması değişerek daha yoğun bir tat kazanıyor.

Aracı, 6 ila 7 aylık sürenin ideal olduğunu belirterek, ne kadar uzun bekletilirse lezzetin o kadar arttığını söyledi.

“UNUTULMUŞ BİR KÜLTÜRÜ YAŞATMAK İSTEDİK”

Deprem sonrası köye yerleşmesiyle birlikte bu geleneği yeniden hatırladıklarını ifade eden Aracı, amaçlarının yalnızca bir lezzeti değil aynı zamanda bir kültürü yaşatmak olduğunu vurguladı.

Cara peyniri ve çökeleğinin Hatay mutfağının önemli bir parçası olduğunu söyleyen Aracı, bu ürünün coğrafi işaret alması gerektiğini de dile getirdi.

YÖRESEL LEZZETE TESCİL ÇAĞRISI

Aracı, unutulmaya yüz tutmuş bu ürünün gelecek nesillere aktarılması için tescillenmesinin önemli olduğunu belirtti. Hatay’a özgü bu lezzetin daha geniş kitlelere tanıtılması gerektiğini ifade etti.

Yöre halkı ise geleneksel yöntemlerin yeniden canlandırılmasının kültürel miras açısından büyük değer taşıdığını düşünüyor.