Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor: Bazı bölgelerde yağmur etkili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, ülke genelinde sıcak ve yer yer yağışlı bir hava bekleniyor.

Hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, özellikle iç kesimler ve güney bölgelerde 35-37 dereceye varan yüksek değerler görülecek.

Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel fırtınalar etkili olacak.

YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİLİ OLACAK

Bugün ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz'in iç kısımları ve Doğu Anadolu'da yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Sıcaklıklar batı ve güneyde 32-37 derece, kuzey ve doğuda 25-31 derece aralığında ölçülecek.

En yüksek sıcaklıklar Antalya ve çevresinde 37 dereceye yaklaşabilir.

TERMOMETRELER ÇATLAYACAK

Cuma günü, yağışlı havanın biraz daha kuzeye kayması bekleniyor.

Karadeniz'in büyük bölümünde, Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor.

Marmara ve Ege'de ise az bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının 36-37 derece ile Güneydoğu ve Akdeniz'de kaydedileceği değerlendiriliyor.

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Cumartesi günü Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak ve yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli fırtınalar oluşabileceği öngörülüyor.

Batı bölgelerde sıcak ve az bulutlu havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde 30-36 derece bandında seyredeceği değerlendiriliyor.

SICAKLIK YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Pazar günü, yağışlı havanın doğu bölgelerden batıya doğru ilerlemesi bekleniyor.

Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanakların etkili olacağı öngörülüyor.

Marmara ve Ege'de ise parçalı bulutlu, yer yer güneşli bir gün yaşanacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da sıcaklığın 35 derecenin üzerine çıkacağı, kuzeydoğu kesimlerde 25-28 derece civarında kalacağı değerlendiriliyor.

KAVURUCU SICAKLAR HİSSEDİLECEK

Pazartesi günü yağışlı havanın etkisinin azalması bekleniyor.

Ancak Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı bölümlerinde yerel gök gürültülü sağanakların devam edeceği öngörülüyor.

Ülkenin batı ve güney kesimlerinin ise genellikle az bulutlu ve sıcak olacağı tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklıkların 34-36 derece ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ölçüleceği değerlendiriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

11 Haziran Perşembe:

12 Haziran Cuma:

13 Haziran Cumartesi:

14 Haziran Pazar:

15 Haziran Pazartesi: