taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3026
Euro
6.0411
Altın
1248.58
Borsa
93699.49
Gram Altın
212.933

Havacılıkta ciro 110 milyar liraya ulaştı

Türkiye'de 2003'te 3 milyar lira olan sivil havacılık sektörünün cirosu, 110 milyar liraya yükseldi.

AA | 09.12.2018 - 14:24..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, "Ulaşan ve Erişen Türkiye" kitabından derlediği bilgiye göre, 1,5 milyar insanın uçakla 4 saatte erişebileceği bir coğrafyada yer alan Türkiye, dünyada hava yolu ulaşımına talebin en çok arttığı bölgeye yakın bulunuyor.

DÜNYA ORTALAMASININ 3 KATI HIZ

Hava ulaşımı Türkiye'de ekonomik durum, ilerleyen teknoloji ve artan rekabet sayesinde hızla gelişirken, havacılıkta dünya ortalamasının 3 katına yakın büyüme gerçekleşti.

Havacılıkta ciro 110 milyar liraya ulaştı

Türkiye'de 2003'te 3 milyar lira olan sivil havacılık sektörü cirosu, 110 milyar liraya yükseldi.

TÜRKİYE DÜNYADA 10. SIRADA

Hava yolu yolcu sayısında dünyada 10'uncu, Avrupa'da 4'üncü sırada yer alan Türkiye'de, 2003'ten bugüne sürdürülen politikalar sonucunda hava yolu şirketlerinin uçak sayısı yüzde 220, koltuk kapasitesi yüzde 254, kargo kapasitesi yüzde 449 arttı, yurt içinde ve dışında uçulan nokta sayısı 351'ye ulaştı.

Türkiye'de 2003'te sivil havacılık işletmeleri bünyesinde toplam 626 hava aracı bulunurken Ağustos 2018 itibarıyla bu sayı bin 390'a yükseldi.

Sektörde istihdam edilen kişi sayısı da 65 binden 2017 sonu itibarıyla 196 bin 41'e ulaştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

80
CHP kafalı medya yerli robota saldırıyor

CHP kafalı medya yerli robota saldırıyor

207
Hasan Şaş: Ocak ayında büyük revizyon olacak

Hasan Şaş: Ocak ayında büyük revizyon olacak

75
CHP, hapis cezası alan HDP'lilere üzülüyor

CHP, hapis cezası alan HDP'lilere üzülüyor

49
Sarı Yelekliler'in piyano çalan adamı

Sarı Yelekliler'in piyano çalan adamı

61
Fransızlar Apple mağazasını talan edip tüm ürünleri çaldı

Fransızlar Apple mağazasını talan edip tüm ürünleri çaldı

88
Galatasaray'da düşüş devam ediyor

Galatasaray'da düşüş devam ediyor

60
[+] Görüş bildir