Havadan trafik denetimlerinde 13 bin 613 kural ihlali

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 ocaktan bugüne kadar helikopterlerle 356 saat uçuş gerçekleştirildi.

TOPLAMDA 13 BİN 613 KURAL İHLALİ

Bu süreçte helikopterle yapılan denetimlerde bin 937 trafik kuralı ihlali belirlendi. Ekiplerin drone ile yaptıkları 2 bin 493 saatlik uçuşlarda ise 11 bin 676 trafik kural ihlali tespit edildi. Denetimler sonucu sürücülere ve araç plakalarına cezai işlem uygulandı.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Havadan yapılan kontrollerle otoyollarda ve şehirler arası karayollarında gözlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak ve park etmek" gibi ihlallerin önlenmesi amaçlandı. Vatandaşların güven ve huzur ortamı içinde seyahat edebilmelerine yönelik karadan ve havadan yapılan trafik denetimlerinin aralıksız süreceği kaydedildi.







