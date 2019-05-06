Havlu atmak nedir

Spor haberlerinde, maçlarda ve bütün spor dallarında sıkça karşılaştığımız havlu atmak pes etmek, ve artık mücadeleyi bırakmak anlamına gelir. Örneğin dün akşam oynanan Galatasaray ve Beşiktaş derbisi bir nevi şampiyonluk mücadelesiydi.

Maçı kazanan taraf şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacaktı, kaybeden ise uzaklaşacaktı. Nitekim 90 dakikanın sonununda galip gelen Galatasaray birinci sıraya yükselerek şampiyonluğun en önemli adayı oldu.

HAVLU ATAN BEŞİKTAŞ

Maçı kaybeden Beşiktaş'ın ise şampiyonluk iddiası kalmadı ve böylece havlu attı. Bir deyim olarak kullanılan havlu atmak, yenilgiyi kabul etmek anlamına geliyor.

Öte yandan ringde karşılaşan boksörlerden biri rakibini yenemeyeceğini anladığında ringe havlu atarak yenilgiyi kabul eder.