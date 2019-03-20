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Haydar Baş: Türkiye'nin en iyi partisiyiz

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Türkiye'nin bir numaralı ve en büyük partisi olduklarını söyleyerek,"Türkiye'yi 6 ayda dünyanın en ileri giden devleti yapacağım." iddiasında bulundu.

DHA | 20.03.2019 - 12:39..
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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, sosyal medyada kendisini takip eden sevenleriyle akşam yemeğinde buluştu.

"BU İŞİ BEN YAPARIM"

Her seçim öncesi iddialı çıkışlar yapan Haydar Baş, yaklaşan yerel seçim öncesi de bu geleneğini sürdürdü.

Yemekte konuşan Baş, "Bu işi ben yaparım. Hiç korkmayın, 6 ayda Türkiye’yi dünyanın en ileri giden devleti, milletini de en yüce milleti yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haydar Baş: Türkiye'nin en iyi partisiyiz VİDEO

"TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI PARTİSİYİZ"

BTP'nin Türkiye'nin bir numaralı ve en büyük partisi olduğunu da ifade eden Baş, şöyle dedi: "Ben ülkücü kökenli bir adamım. Her şeyi de bilen biriyim. Bağımsız Türkiye Partisi, 81 ilde belediye başkan adayını çıkardı. Bütün ilçelerde Bağımsız Türkiye Partisi belediye başkan adayını da çıkardı. Tam kadro bütün beldelerde de belediye başkan adaylarını çıkartan tek partidir. Bundan önce seçimlerde ne diyorlardı? 'Bunlar kazanamazlar'. Şimdi bir tanesinin ağzından bunu duyabiliyor musunuz? Ben zaten kazandım, biz kazandık."

Haydar Baş: Türkiye'nin en iyi partisiyiz

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