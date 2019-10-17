Hayrettin Karaman İslam ve boşanma hakkında yazdı

Türkiye'nin gündemi, bu sıralar Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı.

Hatta öyle ki; ABD'de bile Türkiye gündemin ilk sırasında.

Bununla birlikte hayat bir yandan devam ediyor. Toplumda konuşulan konuları, köşe yazarları kendi gündemlerine alıyor.

"NEFSE YENİLEREK HÜRRİYETİ SEÇME..."

Yeni Şafak gazetesi yazarı ilahiyatçı Prof. Dr. Hayrettin Karaman, bugünkü köşe yazısında, çalışan ve ekonomik özgürlüğüne kavuşan kadınların evliliklerinde sorun olduğu takdirde boşandıklarını ve Diyanet içindeki kadın görevlilerin bile boşandığından bahsetti.

Karaman'ın yazısından öne çıkan kısımlar şu şekilde;

"...

Peki çalışıp kazanarak ekonomik özgürlüğüne kavuşan kadın ne yaptı?

Ne yazık ki, bu imkan yalnızca kadının zulümden kurtulmasını sağlamadı, ortada çekilemez bir durum bulunmadığı halde nefse yenilerek hürriyeti seçme sonucunu da doğurdu.

İstatistikler, giderek evlenmelerin ve evlilerde çocuğun azaldığını, boşanmaların ise çoğaldığını gösteriyor.

Yakın zamanda bir tanıdık, bir hususa dikkatimi çekti: Diyanet kadrosunda çalışan hanımlarda da boşanmalar gittikçe artıyormuş!

..."