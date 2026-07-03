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Haziran enflasyonu açıklanmadan önce altın ve dolar

TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyonu öncesinde altın ve dolardaki son durum merak ediliyor.

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Haziran enflasyonu açıklanmadan önce altın ve dolar
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Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Böylece 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Bu fark SSK, Bağ-Kur emeklileriyle memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarını belirleyecek.

Ons altın, güne 4 bin 176 dolardan başladı.

Saat 10.00’da açıklanacak 2026 Haziran verisi öncesinde altın ve döviz fiyatları şöyle şekillendi:

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 283 lira

Çeyrek altın: 10 bin 652 lira

Cumhuriyet altını: 43 bin 396 lira

Tam altın: 42 bin 605 lira

Yarım altın: 21 bin 302 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 46,8045 lira

Euro: 53,6597 lira

Sterlin: 62,4268 lira

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi