Haziran enflasyonu açıklanmadan önce altın ve dolar

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Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Böylece 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Bu fark SSK, Bağ-Kur emeklileriyle memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarını belirleyecek.

Ons altın, güne 4 bin 176 dolardan başladı.

Saat 10.00’da açıklanacak 2026 Haziran verisi öncesinde altın ve döviz fiyatları şöyle şekillendi:

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 283 lira

Çeyrek altın: 10 bin 652 lira

Cumhuriyet altını: 43 bin 396 lira

Tam altın: 42 bin 605 lira

Yarım altın: 21 bin 302 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 46,8045 lira

Euro: 53,6597 lira

Sterlin: 62,4268 lira