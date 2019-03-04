HDP batıda bazı adaylarını geri çekme kararı aldı

HDP, Muğla’da, büyükşehir belediye başkan adayı dahil olmak üzere Marmaris, Bodrum, Menteşe ve Ula İlçelerinde; Manisa’da ise Alaşehir, Soma ve Saruhanlı ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları geri çekiliyor.

MANİSA ADAYI GERİ ÇEKİLMEDİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ise devam ediyor. Denizli’de ise Pamukkale İlçe belediye başkan adayı geri çekiliyor.

HDP’den konuya dair yapılan açıklamada, 'AK Parti-MHP bloğunun ülkenin doğusunda da batısında da olabildiğince geriletilmesi' politikası gereği bu kararın alındığı belirtildi.