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HDP önünde eylem yapan annelerden kamera iddiası

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddiasıyla Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yapan aileler, binadaki kameraların delil yok etmek için değiştirildiği iddia etti.

İHA | 26.10.2019 - 06:04..
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HDP önünde eylem yapan annelerden kamera iddiası

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla aileler, 53 gündür Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemine devam ediyor.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan HDP il binasının etrafına güvenlik kameraları takıldı.

HDP önünde eylem yapan annelerden kamera iddiası

KAMERALARDA MİKROFON ÖZELLİĞİ VAR

Önceden takılan güvenlik kameraları kayıtlarının yok edildiğini belirten aileler, aradan bunca zaman geçmesi sonrası gece geç saatlerde takılan güvenlik kameralarına tepki gösterdi. Aileler, çocuklarının görüntülerinin bulunduğu eski kamera görüntülerinin yok edildiğini, yeni kameralarla Kandil'e yayın yapıldığını söyledi. Öte yandan takılan güvenlik kameralarında mikrofon özelliğinin bulunması dikkat çekti.

HDP önünde eylem yapan annelerden kamera iddiası

"HPD'LİLER BÜTÜN DELİLLERİ YOK ETTİ"

4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, "Önceden güvenlik kamerası vardı. Biz geldiğimizde eyleme başladığımızda kameralarda çocuklarımızın girişleri bulunuyordu. Ama eski kameraları kaldırdılar yok ettiler, onlar bizler için delildi. Çocuklarımızın görüntülerini yok ettiler, şimdi de sanki il başkanlığı yeni açılmış gibi yeni kameraları getirip takıyorlar. Bunlar burada Kandil'e yayın yapıyorlar. Şu anda bizi çekiyorlar Kandil'e yayın yapmak içindir. Peki şimdi eski görüntüler nerede, onları da getirsinler. Bizler aileler olarak eski görüntüleri istiyoruz. Çocuklarımızın görüntüleri vardı onlarda. HDP’liler bütün delilleri yok ettiler biz onlardan delil görüntülerini istiyoruz." dedi.

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