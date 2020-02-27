HDP'den İmralı'daki yangın için açıklama

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun hükümlü bulunduğu İmralı Adası'ndaki orman yangını HDP'yi ayağa kaldırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangınla ilgili de AA Editör masasında açıklamalarda bulunmuştu.

Soylu yangın için söndürme çalaışmalarının başlandığını duyurdu.





HDP: YANGINLA İLGİLİ NET BİLGİ İSTİYORUZ

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'den, yangınla ilgili tepkiler geldi.

HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran, İmralı’da çıkan yangın ve Abdullah Öcalan’ın durumuna ilişkin partisinin Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Başaran, “Binlerce insan bu haber duyulur duyulmaz parti binalarımıza bizlere ulaşarak durumun netleştirilmesini istemektedir” dedi

"ENDİŞELİYİZ"

Durumu araştırdıklarını belirten HDP'li vekil "Hükümetten açıklama bekliyoruz. Çünkü normal koşullarda, herhangi bir cezaevinde böyle bir durumda kişilerin ailesi ile avukatlarıyla görüşmesine izin verilir. Ancak tüm Kürt halkını ilgilendiren bu durumun son derece basit şekilde geçiştirilmesi bizleri kaygılandırıyor.

Bizler olayın duyulduğu andan itibaren bu olayı araştırıyoruz. Ancak özellikle yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz; bu durum toplumda infial yaratabilecek bir durumdur. Bu şekilde ciddiyetten uzak yaklaşımların yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Bu konuya ilişkin ciddi bir açıklamayı hükümetten en kısa sürede bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.