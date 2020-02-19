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HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu

HDP'li Ahmet Şık'ın "Kimse enseyi karartmasın, artık bu mafya rejimi 2020’yi bitiremeyecek" şeklindeki sözleri, darbe tehdidi olarak algılandı.

Haber Merkezi | 19.02.2020 - 10:52..
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HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu

Gezi Parkı davasında hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala, cezaevinden çıkmadan 15 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, gözaltı kararının ardından tehdit dolu bir açıklama yaptı.

"BU MAFYA REJİMİ 2020'Yİ BİTİREMEYECEK"

Osman Kavala'nın kıymetli bir rehine olduğunu dile getiren Şık, "Her şeye rağmen bu gidişatın iktidar için iyi olmadığı kanaatinde kalmaya devam edeceğim. Kimse enseyi karartmasın, artık bu mafya rejimi 2020’yi bitiremeyecek." dedi.

HDP'li Ahmet Şık'ın bu sözleri, darbe tartışmalarının olduğu günlerde büyük tepki çekti.

HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu ViDEO

HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu

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