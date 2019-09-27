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HDP'liler, eylem yapan anneleri tehdit edince olay çıktı

Diyarbakır'da HDP binası önünde kaçırılan evlatları için eylem yapan annelere, HDP'lilerin, "Sabrımızı taştı. Gençlerimiz gereğini yapacak." dediği öğrenildi.

AA | 27.09.2019 - 15:41..
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HDP'liler, eylem yapan anneleri tehdit edince olay çıktı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor.

GEREĞİNİ YAPACAKLARMIŞ!

Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, il binasına giren HDP'lilerin "Sabrımızı taştı. Gençlerimiz gereğini yapacak." tehdidi üzerine anneler il binasına girmek istedi. HDP'lilere tepki gösteren anneler, polis tarafından sakinleştirildi.

ANNELER KARARLI

Yaşanan gerginlik sırasında fenalaşan bir anne, 112 Acil Servis ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı. HDP'lilere tepki gösteren anneler, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

HDP'liler, eylem yapan anneleri tehdit edince olay çıktı

Oturma eyleminde yer alan anne Ayşegül Biçer, korkmadıklarını, oturma eylemine korkmadıkları için başladıklarını söyledi.

"SADECE EVLATLARIMIZI İSTİYORUZ"

Evlatları için her türlü mücadaleyi vereceklerini bildiren Biçer, sadece evlatlarını istediklerini anlattı. Biçer, şunları kaydetti: "Biz evladımızı istiyoruz. Evladımızı istediğimiz için suçlu durumuna düşürmek istiyorlar. Bize hakaret ediyorlar. Söylenecek çok söz var. Onlar utanmıyor. Ben buradayım. Gerekirse canımı veririm. Evladımı getiremezsem bile binlerce gence örnek oluruz. PKK'yı bitirmeden buradan kalkmıyoruz. Biz perde ve cam arkalarına girmiyoruz. Çıkmışlar diyorlar ki 'sabrımızı taşırıyorlar'. Biz mi yoksa onlar mı bizim sabrımızı taşırıyor?"

HDP'liler, eylem yapan anneleri tehdit edince olay çıktı


Anne Mevlüde Üçdağ, çocuğunu istediğini, dayanacak güçleri kalmadığını dile getirerek, HDP'lilere tepki gösterdi.

"ÇIKSINLAR MEYDANA"

"Onlar kendi keyiflerinde geliyorlar, gidiyorlar. Çıksınlar meydana." diyen Üçdağ, çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini anlattı.

HDP'liler, eylem yapan anneleri tehdit edince olay çıktı

Oturma eylemine oğlu Özkan Aydın için katılan baba Süleyman Aydın da çocukları için oturma eyleminde bulunduklarını aktardı.

"BİZE SALDIRIYORLAR, HAKARET EDİYORLAR"

Aydın, "Diyorlar ki 'siz sabrımızı taşıyorsunuz artık.' Bizi tehdit ediyorlar. Bize saldırıyorlar, hakaret ediyorlar, pencerelerden laf atıyorlar, tükürüyorlar. Bizim yanımızdan her geçtiklerinde laf söylüyorlar. Bunlar provokasyon yapıyor. Buradan 'gidin' diyorlar. Sonra açıklama yapıyorlar, çocuklarınız sizi istemiyor diye. Tabii ki çocuklarımızın başına silah dayarsanız istemezler. Çocuklarımızı zorla tutuyorlar. Yoksa 15 yaşındaki oğluma ne yaparlarsa yapabilirler. Bu çocuğun iradesi mi olur?" diye konuştu.

HDP'liler, eylem yapan anneleri tehdit edince olay çıktı

Çocuklarına kavuşuncaya kadar il binası önünden ayrılmayacaklarını, hiçbir yere gitmeyeceklerini belirten Aydın, eylemlerinde kararlı olduklarını bildirdi.

Aydın, şöyle dedi: "Bunlar çocuk hırsızları. Çocuklarımızı götürüyorlar. Çocuklarımıza Amerikanın uşaklığını yaptırıyorlar. Bunlar Müslüman olsaydı ben 4 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Böyle birşey mi olur? 15 yaşındaki çocuğu anne ve babasından ayırdılar, dağa götürdüler. Ondan sonra 'Kürt için savaşıyorum' diyorlar. Bunlar yalan söylüyor. Onlar bizi tehdit edince biz de il binasına girmeye çalıştık. Ne istiyorlar bizden. Burada durmamızın nedeni çocuklarımızı istememiz."

HDP'liler, eylem yapan anneleri tehdit edince olay çıktı


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