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HDP'ye AK Parti'yi desteklerseniz MHP ne der sorusu

HDP'li İmam Taşçıer, AK Parti'yi desteklemeleri durumunda MHP'nin buna itiraz etmeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 17:30..
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HDP'ye AK Parti'yi desteklerseniz MHP ne der sorusu

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ile Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki yarış, yeniden başladı.

23 Haziran'da İstanbul seçmeni, yeniden sandık başına giderek seçimini yapacak.

Adaylar çalışmalarına büyük bir hızla başlarken HDP'den, siyasetin gündemine oturacak bir açıklama geldi.

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Kürtlerin İstanbul'da AK Parti'ye oy verebileceğini söyledi.

HDP'li vekilin bu sözleri üzerine Rudaw Diyarbakır Temsilcisi Maşallah Dekak, "MHP böyle bir sürece evet der mi?" sorusunu yöneltti.

ÖCALAN'IN İDAMI SÜRECİ

Taşçıer, "Hatırlarsanız Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği dönemde, MHP iktidar ortağıydı. İdam cezası o dönemde kaldırıldı. Bu kararın altında MHP'nin imzası var. Dolayısıyla MHP de buna evet diyebilir." şeklinde cevap verdi.

HDP'ye AK Parti'yi desteklerseniz MHP ne der sorusu

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