Hegseth'ten NATO'ya: Daha fazla katkı sunması gereken ülkeler var

Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte basın karşısına çıkan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO’nun mevcut güvenlik ortamına uyum sağlaması gerektiğini belirtti. Hegseth, İttifak’ın yalnızca siyasi bir yapı değil, aynı zamanda güçlü bir askeri caydırıcılık mekanizması olması gerektiğini ifade etti.

BRÜKSEL’DE NATO SAVUNMA ZİRVESİ

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin girişinde konuşan Hegseth, müttefik ülkelerle iş birliğinin önemine dikkat çekti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin liderliğini öven Hegseth, “NATO 3.0” olarak tanımladığı yeni dönemin, Soğuk Savaş sonrası süreçte İttifak’ın yeniden güçlü bir askeri yapıya dönüşmesi anlamına geldiğini söyledi.

“NATO 3.0” VURGUSU

ABD’li Bakan, NATO’nun geleceğine ilişkin değerlendirmesinde “NATO 3.0” kavramını öne çıkardı. Bu yaklaşımın, Avrupa kıtasında caydırıcılık sağlayabilecek güçlü askeri kabiliyetlere sahip bir yapı hedeflediğini belirtti.

Hegseth, NATO’nun yalnızca savunma söylemiyle değil, sahada etkili olabilecek kapasiteyle var olması gerektiğini vurguladı.

“DAHA FAZLA YÜK PAYLAŞIMI GEREKİYOR”

Geçen yıl Lahey Zirvesi’nde verilen taahhütlere değinen Hegseth, birçok ülkenin savunma harcamalarını artırma yönünde adım attığını ancak tüm müttefiklerin aynı düzeyde ilerleme göstermediğini ifade etti.

ABD’li Bakan, bazı ülkelerin daha fazla katkı sunması gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Pek çok ülke taahhütlerini yerine getiriyor ancak daha fazlasını yapması gereken ülkeler var. Bu konuda hem özel görüşmelerde hem de kamuoyu önünde açık olacağız.”

Hegseth, müttefikler arasında dürüst ve açık iletişimin önemine dikkat çekerek, ortak güvenlik sorumluluğunun gereği olarak daha dengeli bir yük paylaşımı gerektiğini söyledi.

ABD’DEN SAVUNMA MESAJI: 1,5 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM

ABD’nin 2027 mali yılı savunma planına da değinen Hegseth, 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesinin yalnızca ABD için değil, NATO müttefikleri açısından da kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bu yatırımın küresel tehditlere karşı güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını belirten Hegseth, ABD’nin hem kendi çıkarlarını hem de NATO’nun güvenliğini destekleyen bir strateji izlediğini dile getirdi.

RUTTE: SAVUNMA KAPASİTESİ ARTIRILMALI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Avrupa ülkeleri ve Kanada’nın savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını söyledi.

Rutte, savunma sanayisinin güçlendirilmesinin artık zorunluluk haline geldiğini belirterek hem Avrupa’da hem de ABD’de üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

ÇİN VE RUSYA VURGUSU

Rutte, Çin, Rusya ve bazı ülkelerin savunma üretimlerini hızla artırdığına dikkat çekerek NATO’nun bu gelişmelere karşı geri kalmaması gerektiğini ifade etti.

Müttefiklerin yalnızca mevcut seviyeyi korumasının yeterli olmayacağını belirten Rutte, daha güçlü bir savunma altyapısının İttifak’ın caydırıcılığı için kritik olduğunu söyledi.

NATO’DA YENİ DÖNEM ARAYIŞI

Brüksel’deki toplantıda verilen mesajlar, NATO’nun gelecekteki rolüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Savunma harcamaları, üretim kapasitesi ve yük paylaşımı konularının önümüzdeki dönemde İttifak’ın ana gündem başlıkları arasında yer alması bekleniyor.