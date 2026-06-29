Hem yemekleri hem hikayesi etkiledi! Trabzonlu Emine MasterChef'e damga vurdu

MasterChef Türkiye, yeni şampiyonunu bulmak için seçimlere başladı.

İlk eleme turuna Trabzon’un Tonya ilçesinin Çamlı Mahallesi’nden Emine Karaca katılım sağladı.

Daha önce de programa başvuru yapan ve çekimlere davet edilen fakat maddi durumlar ve ineğinin doğum yapacağından ötürü katılamadığı ifade eden Emine Karaca, Trabzon’un yöresel ürünlerini şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’ya tattırdı.

Emine Karaca, “MasterChef ilk bölümden beri benim hayalim. Kupayı alarak şehrim Trabzon’a götürmek istiyorum. Tonya’nın dışına hiç çıkmadım. Hayatımda ilk kez Trabzon’un dışına çıktım. Formları da arkadaşlarıma doldurttum. Pandemi zamanı da başvurdum tüm aşamaları geçtim ama maddi durumum yoktu. İneğim de doğum yapacağı için onu bırakamadım. Şimdi ineklerimi sattım ve bir işletmem var” dedi.

Şeflere Pazı Patates Similası, Mısır Ekmeği ve Tereyağ Sumur’u ve Yoğurt ile şeflere hünerlerini gösteren Emine Karaca kendisine verilen süre içerisinde yemeklerini yetiştirdi.

BU KADAR HAK EDİLMİŞ ÖNLÜK AZ OLUR

Şef Somer Sivrioğlu, “Arkadaşlarıma sormadan önlüğü size veriyorum çünkü onların da ne diyeceğini kesinlikle tahmin ediyorum. Bu kadar hak edilmiş bir önlük az olur” dedi.

BELGESEL ÇEKSEM İLK SİZİN YANINIZA GELİRİM

Şef Mehmet Yalçınkaya, “Gönülden evet diyorum. İnanılmaz şeyler yaptınız. Yemekleri yaptığınız ürünleri siz yetiştirdiniz. Birçok kişiye ilham olacaksınız. Bugün bir belgesel çeksem ilk sizin yanınıza gelirim. Gerçekten mücadelenin yüz bulmuş halisiniz. Yemeklere söyleyecek hiçbir şey yok, yemekler inanılmaz” dedi.