Her 3 konuttan 1'i finansal sistem aracılığıyla satın alınıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi kapsamında düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştiriliyor.

İbn Haldun Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Vergil, burada tasarruf finansman sektöründe işlem hacmi hakkında bilgi verdi.

Vergil, "Türkiye'de Tasarruf Finansman Sektörü" başlıklı sunumda, sistemin nasıl işlediğini, sektörün stres koşulları altındaki performansını ve sektörü destekleyebilecek politika önerilerini ele aldı.

“TASARRUF FİNANS MÜŞTERİ SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ”

Vergil, sektörde müşteri sayısının 1 milyonun üzerine çıktığını, işlem hacminin ise yaklaşık 1,2 trilyon liraya ulaştığını belirtti.

Sektörün görece küçük bir yapıya sahip olduğunu, toplam finansal sistem içindeki payının yüzde 1'in altında olduğunu dile getiren Vergil, "Ancak bugün finanse edilen her 3 konuttan 1'i bu sistem aracılığıyla satın alınıyor. Dolayısıyla işlevsel açıdan oldukça önemli bir konumda bulunuyor." diye konuştu.

“2021 YILI SEKTÖRÜN DÖNÜM NOKTASI OLDU”

2021 yılının ise sektör açısından bir dönüm noktası olduğunu belirten Vergil, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yürürlüğe koyduğu düzenlemeyle sektörde faaliyet gösteren şirketler için çok sayıda standart getirildi." diye konuştu.