Her gece 03:00'te uyanıyor musunuz? İşte fark etmeden yaptığınız 4 hata

Özellikle sıcak havaların bastırdığı bu günlerde kesintisiz ve kaliteli bir uyku çekmek neredeyse imkansız hale geldi.

Gece yarısı aniden uyanıp saate bakmak ve alarmın çalmasına daha saatler olduğunu görmek başta rahatlatıcı gelse de, yeniden uykuya dalamamak tam bir kabusa dönüşebiliyor.

Ertesi günün enerjisini ve tüm ruh halini yerle bir eden bu durumun arkasında ise aslında çok tanıdık sebepler yatıyor.

Uyku uzmanı Oliver Goble, her gece sabaha karşı 3 civarında uyanmanın bir tesadüf olmadığını belirterek, insanların farkında olmadan yaptığı 4 hatayı açıkladı.

1. Yatmadan önce alkol tüketmek

Stresli bir günün ardından bir iki kadeh bir şeyler içerek rahatlamak ya da hafta sonu dozajı biraz artırmak popüler bir alışkanlık. Alkol ilk etapta uykuya dalmayı kolaylaştırıyor gibi görünse de aslında uykunun en büyük düşmanlarından biri. Uzmanlar, alkolün uyku kalitesini ciddi şekilde bozduğunu, kişiyi daha hafif ve dinlendirmeyen bir uyku evresinde bıraktığını söylüyor. Üstelik alkolün yol açtığı dehidrasyon (vücudun susuz kalması) da cabası.

2. Günün ilerleyen saatlerinde kafein alımı

Pek çoğumuz farkında değiliz ancak kafein vücudumuzda sandığımızdan çok daha uzun süre kalıyor. Sadece akşam içilen çay ve kahveler değil, öğleden sonra tüketilen kafeinli içecekler, enerji içecekleri ve spor öncesi takviyeleri (pre-workout) bile gece uykusunu doğrudan etkileyebiliyor. Hassas bir bünyeye sahipseniz, kafeini günün erken saatlerinde bırakmanız gerekiyor.

3. Gece geç saatlerde yenilen yemekler

Geç saatlerde kaçamak yapmak ya da akşam yemeğini çok geçe bırakmak, uykuda olması gereken vücudu fazla mesai yapmaya zorluyor. Vücut gece boyunca ağır yemekleri sindirmeye çalışırken uyku kalitesi dipten etkileniyor. Ayrıca geç saatte yemek yemek; asit reflüsü, şişkinlik ve gece boyunca rahatsızlık hissi yaratarak uykudan uyanmanıza neden oluyor.

4. Kronik stres ve kortizol tuzağı

Uzman Oliver Goble'a göre huzursuz uykunun ve sabaha karşı uyanmaların başrolünde stres yer alıyor. Kronik olarak stresli bir vücut, geceleri de "tetikte" kalmaya devam ediyor. Salgılanan kortizol gibi stres hormonları, uykunun derin aşamalarına geçilmesini engelliyor ve insanları sabaha karşı savunmasız bırakarak uyandırıyor.