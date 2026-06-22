Herkes bu oyunu bekliyor: GTA 6'nın şaşırtan Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından olan Grand Theft Auto 6'nın fiyatı ve çıkış tarihi, ön siparişlerin açılmasına günler kala ortaya çıktı.

Çok uluslu perakende zinciri FNAC'ın Portekiz sisteminde sızdırılan ürün kodları, oyunun cep yakacağını gösteriyor.

GTA 6 FİYATI VE SIZAN DETAYLAR

ResetEra kullanıcısı fdst1983 tarafından fark edilen sızıntıya göre, GTA 6'nın temel sürümü 90 euro fiyat etiketiyle listelendi.

Daha yüksek içerikli premium sürümün 119,99 euro, koleksiyoncu sürümünün ise 199,99 euro fiyata sahip olduğu görülüyor.

Aynı sızıntı kaynağında oyunun resmi çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak işaret edilmiş durumda.

Ön siparişlerin 25 Haziran Perşembe günü başlayacak olması, bu fiyat listesinin gerçeği yansıtma ihtimalini oldukça güçlendiriyor.

ANALİST TAHMİNLERİ DOĞRU ÇIKTI

Geçmiş yıllarda Wedbush Securities analisti Michael Pachter, Rockstar Games'in oyunu 100 dolara satabileceğini öngörmüştü.

Sızdırılan 90 euroluk perakende fiyatı, bu tahmine oldukça yakın bir seviyede bulunuyor.

Bu fiyat politikası, Nintendo'nun geçen yıl Mario Kart World oyunu için belirlediği ve sektörü şaşırtan yüksek fiyatlandırma ile birebir örtüşüyor.

Oyunseverler şimdi gözlerini, Rockstar Games'in önümüzdeki perşembe günü yapacağı resmi açıklamaya çevirdi.