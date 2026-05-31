Herkes öldü sanıyordu: Uzak Şehir Pakize’nin akıbeti belli oldu

Ekranların reyting rekortmeni yapımı “Uzak Şehir” için sezon finali zili çaldı.

1 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak 63. bölümüyle nefes kesen bir ikinci sezona nokta koymaya hazırlanıyor.

Dört dev ismin hikayeye veda etmesinin ardından, feci bir kamyon kazası geçiren Pakize'nin ölüp ölmeyeceği sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.

Ünlü oyuncu Yaren Güldiken’in dizideki akıbeti netlik kazandı.

YENİ SEZONDA DEVAM EDECEK

Dizinin son bölümünde Pakize karakterinin geçirdiği feci kamyon kazası, "Yaren Güldiken diziden ayrılıyor mu?" sorusunu beraberinde getirmiş ve sosyal medyada büyük bir merak dalgası yaratmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Yaren Güldiken, yeni sezonda da "Uzak Şehir" kadrosunda yer almaya devam edecek.

Dizideki geleceği netleşen Yaren Güldiken, şimdilerde yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atıyor.

Güzel oyuncu, yaklaşık 2 aydır mutlu bir birliktelik yaşadığı ve bu sezon dizideki hikayesi sona eren rol arkadaşı Alper Çankaya ile birlikte yaz tatilinin tadını çıkarıyor.