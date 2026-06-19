Herkese başarılar: Unutmamanız gereken YKS 2026 kuralları

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Üniversite sınavına girişte her yıl benzer manzaralar ekranlara yansıyor.

Sınav binasına geç girme, eksik belgeler, takı-aksesuar ve yasaklı eşyalar...

Bazı adaylar geç kaldıkları, gerekli belgeleri yanlarında bulundurmadıkları veya sınava getirilmesi yasak olan eşyalar nedeniyle mağduriyet yaşayabiliyor.

Oysa birkaç dakikalık bir kontrol, sınav günü yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebiliyor.

Sınav sabahı herhangi bir sorunla karşılaşmamak için adayların kuralları önceden incelemesini tavsiye ediyoruz.

Üniversite hayallerinin ertelenmemesi adına YKS 2026'da uyulması gereken kurallar...

YKS 2026 KURALLARI

1. Sınav giriş belgesi ve kimlik zorunlu

Adayların sınava girebilmeleri için;

YKS Sınava Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve geçerli kimlik belgesi

yanlarında bulunmak zorunda. Bu belgelerden biri eksik olan adaylar sınava alınmıyor.

2. Kapılar kapandıktan sonra giriş yok

ÖSYM'nin uyguladığı en önemli kurallardan biri sınav binasına giriş saatleri.

TYT ve AYT için adayların en geç saat 10.00'a kadar,

YDT için ise en geç saat 15.30'a kadar

sınav binalarına giriş yapmış olmaları gerekiyor. Bu saatlerden sonra gelen adaylar kesinlikle içeri alınmıyor.

Uzmanlar adayların en az bir saat önce sınav merkezinde bulunmasını öneriyor.

3. Cep telefonu yok

Sınav binasına;

Cep telefonu

Akıllı saat

Kulaklık

Bluetooth cihazları

Tablet

Kamera

Elektronik anahtarlar

ile girilmesine izin verilmiyor. Bu tür cihazlarla sınava gelinmesi sınavın geçersiz sayılmasına neden olabiliyor.

4. Takı ve aksesuar yok

ÖSYM kurallarına göre alyans dışındaki birçok takı ve aksesuarın sınav binasına getirilmesi yasak kapsamında değerlendirilebiliyor.

Küpe

Kolye

Bileklik

Broş

Büyük tokalar

gibi eşyalar sorun yaşanmasına neden olabiliyor.

5. Çanta ve cüzdan yok

Sınav binalarında emanet hizmeti bulunmuyor.

Bu nedenle;

Çanta

Cüzdan

Anahtarlık

Kalem kutusu

Kitap

Defter

gibi eşyaların sınav merkezine götürülmemesi tavsiye ediliyor.

6. Kalem götürmenize gerek yok

ÖSYM tarafından adaylara;

Kalem

Silgi

Kalemtıraş

Peçete

veriliyor. Bu nedenle adayların kendi kırtasiye malzemelerini getirmemeleri gerekiyor.

7. Su şişelerine dikkat

Adaylar yalnızca etiketsiz ve şeffaf pet şişe içerisindeki suyu sınav salonuna götürebiliyor. Cam şişe, termos veya farklı içeceklerin içeri alınmasına izin verilmiyor.

8. Sınavda salondan çıkış yok

Sınav başladıktan sonra adayların tuvalet dahil herhangi bir nedenle sınav salonunu terk etmelerine izin verilmiyor. Sınav süresince salon kurallarına uyulması gerekiyor.

9. Kopya şüphesi iptal ettirir

ÖSYM, sınav salonlarını kamera sistemleri ve görevliler aracılığıyla takip ediyor. Kopya çekmeye teşebbüs eden veya sınav güvenliğini ihlal eden adayların sınavları geçersiz sayılabiliyor.