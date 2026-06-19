Herkese başarılar: Unutmamanız gereken YKS 2026 kuralları
Her yıl yüzlerce aday geç kaldığı, gerekli belgeleri yanında bulundurmadığı veya yasaklı eşyalarla sınav binasına geldiği için mağduriyet yaşayabiliyor. İşte YKS 2026 öncesinde bilinmesi gereken tüm kurallar.
Üniversite sınavına girişte her yıl benzer manzaralar ekranlara yansıyor.
Sınav binasına geç girme, eksik belgeler, takı-aksesuar ve yasaklı eşyalar...
Bazı adaylar geç kaldıkları, gerekli belgeleri yanlarında bulundurmadıkları veya sınava getirilmesi yasak olan eşyalar nedeniyle mağduriyet yaşayabiliyor.
Oysa birkaç dakikalık bir kontrol, sınav günü yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebiliyor.
Sınav sabahı herhangi bir sorunla karşılaşmamak için adayların kuralları önceden incelemesini tavsiye ediyoruz.
Üniversite hayallerinin ertelenmemesi adına YKS 2026'da uyulması gereken kurallar...
YKS 2026 KURALLARI
1. Sınav giriş belgesi ve kimlik zorunlu
Adayların sınava girebilmeleri için;
- YKS Sınava Giriş Belgesi
- Fotoğraflı ve geçerli kimlik belgesi
yanlarında bulunmak zorunda. Bu belgelerden biri eksik olan adaylar sınava alınmıyor.
2. Kapılar kapandıktan sonra giriş yok
ÖSYM'nin uyguladığı en önemli kurallardan biri sınav binasına giriş saatleri.
- TYT ve AYT için adayların en geç saat 10.00'a kadar,
- YDT için ise en geç saat 15.30'a kadar
sınav binalarına giriş yapmış olmaları gerekiyor. Bu saatlerden sonra gelen adaylar kesinlikle içeri alınmıyor.
Uzmanlar adayların en az bir saat önce sınav merkezinde bulunmasını öneriyor.
3. Cep telefonu yok
Sınav binasına;
- Cep telefonu
- Akıllı saat
- Kulaklık
- Bluetooth cihazları
- Tablet
- Kamera
- Elektronik anahtarlar
ile girilmesine izin verilmiyor. Bu tür cihazlarla sınava gelinmesi sınavın geçersiz sayılmasına neden olabiliyor.
4. Takı ve aksesuar yok
ÖSYM kurallarına göre alyans dışındaki birçok takı ve aksesuarın sınav binasına getirilmesi yasak kapsamında değerlendirilebiliyor.
- Küpe
- Kolye
- Bileklik
- Broş
- Büyük tokalar
gibi eşyalar sorun yaşanmasına neden olabiliyor.
5. Çanta ve cüzdan yok
Sınav binalarında emanet hizmeti bulunmuyor.
Bu nedenle;
- Çanta
- Cüzdan
- Anahtarlık
- Kalem kutusu
- Kitap
- Defter
gibi eşyaların sınav merkezine götürülmemesi tavsiye ediliyor.
6. Kalem götürmenize gerek yok
ÖSYM tarafından adaylara;
- Kalem
- Silgi
- Kalemtıraş
- Peçete
veriliyor. Bu nedenle adayların kendi kırtasiye malzemelerini getirmemeleri gerekiyor.
7. Su şişelerine dikkat
Adaylar yalnızca etiketsiz ve şeffaf pet şişe içerisindeki suyu sınav salonuna götürebiliyor. Cam şişe, termos veya farklı içeceklerin içeri alınmasına izin verilmiyor.
8. Sınavda salondan çıkış yok
Sınav başladıktan sonra adayların tuvalet dahil herhangi bir nedenle sınav salonunu terk etmelerine izin verilmiyor. Sınav süresince salon kurallarına uyulması gerekiyor.
9. Kopya şüphesi iptal ettirir
ÖSYM, sınav salonlarını kamera sistemleri ve görevliler aracılığıyla takip ediyor. Kopya çekmeye teşebbüs eden veya sınav güvenliğini ihlal eden adayların sınavları geçersiz sayılabiliyor.