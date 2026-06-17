Hevsel Bahçeleri'nde 12 bin kök kenevir bulundu
Diyarbakır’da UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Hevsel Bahçeleri’nde yapılan incelemede 12 bin 174 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Kenevirler imha edildi.
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Diyarbakır'da UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile çevresinde, önceki gün uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerin desteğiyle 23 noktada arama yapıldı.
12 BİN KÖK BULUNDU
6 sektörel alan ile su debisinden kaynaklı oluşan adacıkların bulunduğu noktalardaki aramalarda, toplam 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kenevirler, bulundukları yerde imha edildi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Ekipler, ele geçirilen kenevirlerin imhasıyla yaklaşık 2 bin 435 kilogram skunk/esrar maddesinin üretiminin önüne geçildiğini bildirdi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)