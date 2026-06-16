Kırklareli'nde çatışmanın ortasında kalan Rümeysa davasında karar

21 Kasım 2025 tarihinde, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Gündoğu Mahallesi'nde, Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'un kızı Rümeysa Sanpur, akşam saatlerinde nişanlısının evine misafirliğe gitti.

İddiaya göre, nişanlısının husumetlileri olduğu belirtilen bir grup tarafından eve silahlı saldırı düzenlendi. Evde bulunan kişilerin de karşılık vermesiyle kısa sürede çatışma çıktı. Silah seslerinin yükseldiği olay sırasında kurşunların hedefi olan Rümeysa Sanpur ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMADA 18 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Rümeysa Sanpur'un nişanlısının da bulunduğu toplam 18 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında yaşları 18'in altında olan 5 sanığın dosyası ayrı değerlendirilse de daha sonra olayın bütünlüğü gerekçesiyle dosyalar yeniden birleştirildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamelerde sanıklar hakkında çeşitli ağır suçlamalar yöneltildi.

KRİMİNAL RAPOR: ÖLÜME NEDEN OLAN KURŞUN TESPİT EDİLDİ

Dosyada yer alan kriminal inceleme raporları ve kamera kayıtları davanın en önemli delilleri arasında yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Rümeysa Sanpur'un vücuduna isabet eden kurşunlardan birinin 16 yaşındaki N.C.B.'nin kullandığı tabancadan çıktığının bilimsel incelemelerle belirlendiği ifade edildi. Olay anına ilişkin görüntüler ve teknik raporlar da mahkeme heyetince değerlendirildi.

BABA SANPUR: “ARTIK İKİNCİ EVİMİZ KABRİSTAN”

Karar duruşmasında söz alan baba Emin Sanpur'un ifadeleri salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Kızlarını kaybettikleri günden bu yana büyük bir acı yaşadıklarını anlatan Sanpur, hiçbir cezanın evlatlarını geri getirmeyeceğini söyledi. Mahkeme heyetine duydukları güveni dile getiren Sanpur, olayda sorumluluğu bulunan herkesin hak ettiği cezayı almasını istedi.

Sanpur, konuşmasında aile olarak haftalardır kızlarının mezarını ziyaret ederek teselli bulmaya çalıştıklarını belirterek, verilecek kararın hem kendileri hem de benzer olayların önlenmesi adına önemli olduğunu ifade etti.

Anne Nüket Sanpur da kısa beyanında adalete güvendiğini söyledi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mahkeme başkanının son sözlerini sorması üzerine sanıkların tamamı haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Savcılık mütalaasına katılmadıklarını ifade eden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN AĞIR CEZALAR

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda 10 sanık hakkında mahkumiyet kararı verdi.

Sanıklardan D.B. ve E.B., "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sanıklara ayrıca birden fazla kişiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçlarından toplam 50'şer yıl hapis cezası verildi.

Çocuk sanıklar N.C.B. ve Y.Y. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıl, öldürmeye teşebbüs suçlarından ise toplam 33 yıl 4'er ay hapis cezası kararlaştırıldı.

Diğer bazı sanıklar da öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı. Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma suçlarından da ek cezalar verildi.

Mahkeme ayrıca tutuksuz yargılanan çocuk sanıklar A.Ş. ile R.B.'nin tutuklanmasına karar verdi.

SEKİZ SANIK BERAAT ETTİ

Yargılama sonunda bazı sanıklar hakkında ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı çıktı.

Tutuksuz yargılanan K.B., O.B., S.İ., M.D., S.D., T.D., Y.D. ve O.B. hakkındaki suçlamalardan ayrı ayrı beraat kararı verildi.

Tutuklu sanıklardan O.D. ise mahkeme tarafından tahliye edildi.

KARARIN ARDINDAN MEZAR ZİYARETİ

Duruşmanın ardından açıklama yapan baba Emin Sanpur, verilen kararın acılarını tamamen dindirmese de yüreklerine bir nebze olsun su serptiğini söyledi.

İlk günden itibaren devlete ve adalete güvendiklerini vurgulayan Sanpur, davada görev alan tüm yargı mensuplarına teşekkür etti. Verilen kararların benzer olaylar açısından emsal oluşturmasını temenni eden Sanpur, hiçbir cezanın kızlarını geri getirmeyeceğini ancak adaletin tecelli ettiğine inandıklarını dile getirdi.

Mahkeme çıkışında Emin ve Nüket Sanpur çifti, kızları Rümeysa'nın mezarına giderek dua etti. Mezarı başında uzun süre gözyaşı döken anne Nüket Sanpur, yaşadığı acıya hakim olamadı.