taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1532
Euro
6.6929
Altın
1645.07
Borsa
114364.53
Gram Altın
325.372
Bitcoin
56770.9

Hikmet Köksal öldü

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Hikmet Köksal İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti.

AA | 26.02.2020 - 09:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Hikmet Köksal öldü

28 Şubat'ta Ankara'ya tankları yürüten komutanlardan Hikmet Köksal öldü...

Solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 37'nci Kara Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Hikmet Köksal, yarın öğle namazı sonrasında İstanbul'da Büyük Selimiye Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Hikmet Köksal öldü

ASKERİ TÖRENLE DEFNEDİLECEK

Sincan’da tankları yürüten isim olarak yargılandığı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve rütbeleri sökülen Köksal, cezaya ilişkin Yargıtay süreci henüz bitmediği için askeri törenle defnedilecek.

Hikmet Köksal öldü

MÜEBBET HAPİS CEZASI VARDI

Ege Ordu ve 1. Ordu Komutanlıkları görevinde de bulunan Köksal, 26 Ağustos 1996'da atandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 1 Eylül 1997'de yaş haddinden emekliye ayrılmıştı. Köksal, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanık arasında yer alıyordu.

Hikmet Köksal öldü

Köksal, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13 Nisan 2018’de verdiği kararla "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devşirmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hikmet Köksal öldü
Cezalar duruşmadaki iyi halleri nedeniyle müebbet hapse çevrilmişti.
Davada yargılanan 21 sanık, yaş ve sağlık durumları gözetilerek tutuklanmamış ancak yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Hikmet Köksal öldü

İlginizi Çekebilir
Adana merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Polis ekipleri tarafından Adana merkezli 13 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, 20 kişi gözaltına alındı.
Yalova Belediyesi soruşturmasında 3 gözaltı kararı
Yalova Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Suç örgütü lideri Yakup Süt ve 20 kişi tutuklandı
3 ilde gerçekleştirilen operasyonla yakalanan aralarında Yakup Süt'ün de bulunduğu 56 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da kazaların en fazla olduğu noktalar
Megakent'te en fazla ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 noktada yetkililer, kazaların önlenmesi için çalışma yürütüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
249
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
247
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
182
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
14
Tekirdağ'da babasını öldüren 17 yaşındaki genç tutuklandı
Tekirdağ'da babasını öldüren 17 yaşındaki genç tutuklandı
48
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
79
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir