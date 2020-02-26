28 Şubat'ta Ankara'ya tankları yürüten komutanlardan Hikmet Köksal öldü...

Solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 37'nci Kara Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Hikmet Köksal, yarın öğle namazı sonrasında İstanbul'da Büyük Selimiye Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

ASKERİ TÖRENLE DEFNEDİLECEK

Sincan’da tankları yürüten isim olarak yargılandığı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve rütbeleri sökülen Köksal, cezaya ilişkin Yargıtay süreci henüz bitmediği için askeri törenle defnedilecek.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VARDI

Ege Ordu ve 1. Ordu Komutanlıkları görevinde de bulunan Köksal, 26 Ağustos 1996'da atandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 1 Eylül 1997'de yaş haddinden emekliye ayrılmıştı. Köksal, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanık arasında yer alıyordu.

Köksal, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13 Nisan 2018’de verdiği kararla "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devşirmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.



Cezalar duruşmadaki iyi halleri nedeniyle müebbet hapse çevrilmişti.

Davada yargılanan 21 sanık, yaş ve sağlık durumları gözetilerek tutuklanmamış ancak yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.