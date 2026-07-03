Hindistan gezisinden 19 yıl sonrası enfeksiyon: Beyninde 38 parazit bulundu

Galler'de akılalmaz olay...

Lowri Denman'ın, 2007 yılında Hindistan'a yaptığı gezinin ardından bulaştığı düşünülen enfeksiyon nedeniyle beyninde, 38 parazit tespit edildiği belirtildi.

DOMUZ ETİNDEN ENFEKSİYON BULAŞTIĞI İDDİASI

BBC'nin haberine göre, bulaşıcı hastalıklar ve mikrobiyoloji uzmanı Dr. Brendan Healy, Denman'ın enfeksiyonu, üç aylık Hindistan seyahati sırasında farkında olmadan tükettiği mikroskobik tenya yumurtaları barındıran domuz etinden kaynaklandığı değerlendirmesinde bulundu.

SEYAHATİNDEN 3 YIL SONRA RAHATSIZLANDI

42 yaşındaki Denman'ın rahatsızlığının ilk belirtisi, seyahatinden üç yıl sonra, 2010 yılında dışkısında yaklaşık bir metre uzunluğunda tenya (insan ve hayvanların bağırsaklarında parazit olarak yaşayan, şerit şeklinde yassı solucan) görmesiyle ortaya çıktı.

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRILARI

Olayın ardından doktora başvuran Denman'ın testlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı ancak bir yıl içinde şiddetli baş ağrıları yaşamaya başladı ve 2011'de ilk epilepsi nöbetini geçirdi.

BEYNİNDE 38 PARAZİT BULUNDU

Ardından yapılan beyin taramaları sonucunda Denman'ın beyninde, 38 parazit tespit edildi.

Parazit önleyici ilaç ve steroid tedavisi gören Denman'ın sağlığı bir süre düzelirken daha sonra yeniden fenalaşarak 6 hafta boyunca nöropsikiyatri hastanesinde tedavi gördü, bu süreçte şiddetli kaygı, panik atak ve psikoz belirtileri yaşadı.

"NADİR KARŞILAŞILACAK TÜRDEN"

Dr. Healy, Denman vakasının, İngiltere ve ABD'deki uzmanlarca incelendiğini ve bu denli nadir bir vakanın çoğu enfeksiyon hastalıkları uzmanının kariyeri boyunca hiç karşılaşmayacağı türden olduğunu belirtti.

ÖMÜR BOYU EPİLEPSİ İLAÇLARI KULLANACAK

Denman, 2017'den bu yana nöbet geçirmiyor, 2022 yılında da işine geri döndü ancak ömür boyu epilepsi ilacı kullanmaya devam edecek.