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Hindistan'da aşırı yağışlardan 282 kişi öldü

Ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 282'ye yükseldi. Kayıp 29 kişi ise hala aranıyor.

AA | 15.08.2019 - 08:34..
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Hindustan Times'ın haberine göre; Kerala, Karnataka, Maharaştra, Gujarat ve Madhya Pradeş eyaletlerinde devam eden yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında toplam 282 kişi hayatını kaybetti.

29 KİŞİYE HENÜZ ULAŞILAMADI

Yetkililer, ölü sayısının 102'ye yükseldiği Kerala eyaletinde kayıp 29 kişiye henüz ulaşılamadığını, Karnataka eyaletinde de ölü sayısının 61'e yükseldiğini bildirdi. Seller nedeniyle Maharaştra eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a çıkarken, aşırı yağışlar Gujarat eyaletinde 31 ve Madhya Pradeş eyaletinde de 39 kişinin hayatına mal oldu.

Hindistan'da aşırı yağışlardan 282 kişi öldü

İKİ GÜN DAHA ETKİSİ SÜRECEK

Diğer yandan, Kerala'da geçen hafta boyunca 90'a yakın toprak kayması meydana geldiği ve şiddetli yağışların eyaletin bazı kesimlerinde iki gün daha etkisini sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.

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