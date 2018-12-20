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Hindistan'da çıkan kasırga sonrası gökten balık yağdı

Andhra Pradesh kasabasında meydana gelen kasırga görenleri çok şaşırtacak sahnelere sebebiyet verdi. Oluşan kasırganın ardından gökten yere düşen balıklar insanları hayrete düşürdü.

DHA | 20.12.2018 - 09:55..
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Güney Hindistan'daki Andhra Pradesh kasabasında kasırga sonrası gökten balık yağdı.

DENİZDEN ÇEKİLEN BALIKLAR YERE DÜŞÜYOR

Kuvvetli kasırga sonrasında denize yakın bölgelerde görülen bu doğa olay eski zamanlardan bu yana denizden çekilen balıkların yere düşmesiyle açıklanıyor.

Hintli köylüler kuvvetli kasırga sonrasında yerdeki balıklar görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi ve cep telefonu ile bu doğa olayını kaydettiler.

Kamereya yansıyan görüntülerde, balıkların can çekiştiği ve kıpırdamaya çalıştığı göze çarpıyor.

Hindistan'da çıkan kasırga sonrası gökten balık yağdı ViDEO

Hindistan'da çıkan kasırga sonrası gökten balık yağdı

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