Güney Hindistan'daki Andhra Pradesh kasabasında kasırga sonrası gökten balık yağdı.
DENİZDEN ÇEKİLEN BALIKLAR YERE DÜŞÜYOR
Kuvvetli kasırga sonrasında denize yakın bölgelerde görülen bu doğa olay eski zamanlardan bu yana denizden çekilen balıkların yere düşmesiyle açıklanıyor.
Hintli köylüler kuvvetli kasırga sonrasında yerdeki balıklar görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi ve cep telefonu ile bu doğa olayını kaydettiler.
Kamereya yansıyan görüntülerde, balıkların can çekiştiği ve kıpırdamaya çalıştığı göze çarpıyor.
Hindistan'da çıkan kasırga sonrası gökten balık yağdı ViDEO