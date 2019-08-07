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Hindistan'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 9 çocuk öldü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 9 çocuk yaşamını yitirdi, 11 çocuk yaralandı.

AA | 07.08.2019 - 10:47..
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Hindustan Times'ın haberine göre emniyet yetkilileri; Tehri Garhwal bölgesindeki kazada, öğrencileri köylerinden okullarına taşıyan minibüsün, yoğun yağış nedeniyle virajı alamadığı ve yoldan çıkarak 70 metrelik uçuruma yuvarlandığını belirtti.

9 ÇOCUK ÖLDÜ, 11 ÇOCUK YARALANDI

Tehri Garhwal yüksek adli memuru V. Shanmugam, kazada 2 çocuğun olay yerinde, 7 çocuğun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Yaralı 11 çocuktan durumu ağır olan 5'inin, helikopterle Rishikesh'deki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'ne (AIIMS) kaldırıldığı ifade edildi.

ŞOFÖRÜN EHLİYETİ OLMAYAN OĞLU KULLANDI

Görgü tanıkları aracı, şoförün değil ehliyeti olmayan oğlunun kullandığını ve minibüsün kapasitesinden fazla dolu olduğunu ileri sürdü.

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