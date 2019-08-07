Hindistan'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 9 çocuk öldü

Amerikalılar motor sesinden bile korkar oldu

1 Fenerbahçe'de hedef Kjaer-Zanka ikilisi Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında yapılan savunma hataları yönetimi harekete geçirdi. Sarı-lacivertliler, Kjaer'i milli takımdaki partneri Zanka ile beraber transfer etmeyi düşünüyor.

2 Demet Akalın köpeği için VIP araç kiraladı Bodrum'da tatil yapan Demet Akalın, köpeğini özleyen kızı için jest yaptı.

3 Çankırı'da 2 milyonluk kaçak termos bardak ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Çankırı’da gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 171 bin lira olan 33 bin 400 kaçak termos bardak ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

4 Çeşme ile Atina feribot seferleri iptal edildi Çeşme ile Atina'nın Lavrion Limanı arasında 30 Haziran'da mehterli törenle başlayan feribot seferleri, teknik nedenlerden dolayı ertelendi.

5 Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 80'e yükseldi Teröristlerle çıkan çatışma sonucu bugün 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi.

6 Mars'a gidecek astronotlar hafıza kaybı yaşayabilir Kaliforniya Üniversitesinden araştırmacılara göre, Mars'a gidecek astronotlar hafıza kaybı ve endişe bozukluğu gibi rahatsızlıklarla karşı karşıya kalabilir