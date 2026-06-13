Hint keneviri yetiştirmek için evine iklimlendirme sistemi kurmuş

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.

Evde yapılan aramada kök halinde Hint keneviri, bir miktar kubar esrar, özel aydınlatma sistemi, kenevir yetiştirmede kullanılan büyütme sıvıları ile çeşitli gübre ve tarım malzemeleri ele geçirildi.

İKLİMLENDİRME SİSTEMİ KURMUŞ

Şüpheli M.A.B.'nin evde iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri kurarak Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi.

M.A.B. gözaltına alındı.