Hint keneviri yetiştirmek için evine iklimlendirme sistemi kurmuş
Zonguldak Alaplı'da baskın yapılan evde iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı. Evde kök halinde Hint keneviri ile yetiştirmekte kullanılan malzemeler ele geçirildi.
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.
Evde yapılan aramada kök halinde Hint keneviri, bir miktar kubar esrar, özel aydınlatma sistemi, kenevir yetiştirmede kullanılan büyütme sıvıları ile çeşitli gübre ve tarım malzemeleri ele geçirildi.
İKLİMLENDİRME SİSTEMİ KURMUŞ
Şüpheli M.A.B.'nin evde iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri kurarak Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi.
M.A.B. gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)