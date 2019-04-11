Hırsızlar evde elektrik ile suyu çaldılar

Samsun’un Bafra ilçesinde hırsızlar bu sefer çalacak bir şey bulamayınca evin tesisatına saldırdı.

Sahipleri Ayvalık’ta ikamet eden 2 katlı müstakil evle ilgilenen komşusu Temel Özyürek, evin bahçe kapısının üzerinden bir gencin atladığı gördü. Genci yakalayan Temel Özyürek, "Burada ne yapıyorsun?" diye sorduğunda sigara içmek için girdiğini söyleyince serbest bıraktı.

Durumdan şüphelenen Temek Öztürk kendi evine giderek evin anahtarını alıp geldi. İçeri girdiğinde elektrik tesisat kablolarının sökük olduğunu, çeşmelerin musluklarının olmadığını ve evdeki karışıklar üzerine polisi arayarak durumu bildirdi.

BAHÇE KAPISINI BALTAYLA KIRDILAR

Olay yerine gelen Asayiş Büro ekipleri yaptıkları incelemede hırsızın bahçe kapısını baltayla kırıp içeri girdiğini tespit etti. Ayrıca bahçede çuval içerisinde sökülen tesisat kablolarının bir kısmı ve katlanmış alüminyum tepsi ile İngiliz anahtarı, kerpeten ve pense ele geçirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.























