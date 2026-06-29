Hırsızlara davetiye çıkarıyor! Google Haritalar'da ev ve plaka bulanıklaştırma nasıl yapılır

Google'ın üzerine özel kamera sistemleri monte edilmiş araçları, Sokak Görünümü özelliği için cadde ve sokakları kesintisiz şekilde kaydetmeye devam ediyor.

Bu teknolojik çalışma, hiç gitmediğiniz yerleri sanal olarak gezmenizi sağlarken aynı zamanda evinizin herkes tarafından görülmesine de yol açıyor.

Mahremiyet konusuna büyük önem veren kişiler için bu dijital arşivleme durumu, ciddi bir güvenlik riski oluşturabilir.

Google zaten otomatik olarak plakaları bulanıklaştırıyor. Ama yine de bazı araç plakaları gözden kaçabiliyor.

Neyse ki teknoloji devi, bu tür haklı endişeleri tamamen ortadan kaldırmak adına evleri veya plakaları kalıcı olarak bulanıklaştırma şansı tanıyor.

NEDEN EVİNİZİ BULANIKLAŞTIRMANIZ GEREKİYOR

Sokak Görünümü sisteminde evinizi tamamen bulanık hale getirmek, yabancı kişilerin mülkünüzü internet üzerinden incelemesini kesin olarak engeller.

Bu yöntem, kötü niyetli davetsiz misafirlerin, hırsızların veya dolandırıcıların eviniz hakkında detaylı bilgi toplamasının önüne geçen harika bir kalkan görevi üstleniyor.

Popüler harita uygulaması, yabancılara sadece evinizin dış görünüşünü sunmakla kalmıyor, aynı zamanda açık adresinizi de net şekilde teyit ettiriyor.

Kötü amaçlı kişiler kendilerine hedef seçtikleri mülkler hakkında daha fazla detay öğrenmek için bu sistemi tehlikeli bir araç gibi kullanabiliyor.

GOOGLE HARİTALAR EV VE PLAKA BULANIKLAŞTIRMA NASIL YAPILIR?

Harita platformunda evinizi ya da görünmez kılmak, aslına bakılırsa herkesin kolayca uygulayabileceği son derece basit adımlardan oluşuyor.

Bu doğrultuda güvenliğinizi artırmak adına öncelikle bir internet tarayıcısı açarak Google Haritalar sayfasına giriş yapmanız gerekiyor.

Arama çubuğuna kendi ev adresinizi tam olarak yazdıktan sonra harita üzerinde mülkünüzün konumunu ya da plakanızı net şekilde belirlemelisiniz.

Sonrasında ise ekranın sağ alt köşesinde bulunan küçük sarı insan simgesini farenizle sürükleyip evinizin önündeki sokağa bırakarak Sokak Görünümü modunu açmalısınız.

Karşınıza çıkan dijital görüntüyü evinizin dış cephesi ya da plakanız tam ve net şekilde görünecek biçimde dikkatlice ayarlamanız büyük önem taşıyor.

Bu görsel ayarlamayı yaptıktan hemen sonra yine ekranın sağ alt köşesinde konumlandırılan sorun bildir bağlantısına tıklamanız gerekiyor.

Önünüze açılan yeni talep sayfasında, bulanık hale getirmek istediğiniz mülk alanını ya da plakayı kırmızı bir kutu içerisine alın.

Bu belirleyici kırmızı kutuyu çevreye taşırarak başkalarının alanını kapatmadan, sadece kendi mülkünüzü kapsayacak şekilde konumlandırmalısınız.

Görsel alanı seçtikten sonra alt tarafta yer alan bu resmi neden bildiriyorsunuz sorusunun altındaki gizlilikle ilgili sorun yanıtını işaretlemelisiniz.

Cevap şıkkının hemen altındaki boş metin kutusuna ise mahremiyet endişeleriniz nedeniyle evinizin ya da plakanızın kalıcı olarak kapatılmasını isteyen kısa bir açıklama cümlesi eklemelisiniz.

Son aşamada güncel e-posta adresinizi yazıp, güvenlik için reCAPTCHA doğrulamasını eksiksiz şekilde yerine getirmelisiniz.

Tüm bu bilgileri kontrol ettikten sonra gönder butonuna basarak hazırladığınız resmi gizlilik talebini doğrudan şirkete iletebilirsiniz.

Gönderdiğiniz bu başvuru yetkililer tarafından incelenip onaylandıktan sonra mülkünüzün ya da plakanızın görüntüsü, birkaç gün içerisinde tamamen kapatılıyor.

Kullanıcılar, aynı etkili yönteme başvurarak sokakta çıkan yüzleri, araç plakalarını veya otomobillerin tamamını da kolayca bulanıklaştırabiliyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTİK NOKTA

Evinizi harita sisteminden tamamen silmeden önce mutlaka bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken çok önemli bir detay var.

Gerçekleştirilen bu gizleme işlemi, tamamen kalıcı yapıdadır ve sistem üzerinde hiçbir şekilde geriye alınamıyor.

Teknoloji şirketi, bir mülkü kullanıcı isteğiyle bulanıklaştırdıktan sonra bu karardan vazgeçilmesi durumunda görüntüyü eski haline getirecek bir seçenek sunmuyor.

Bu durum ilerleyen yıllarda evinizi satmayı planlıyorsanız potansiyel alıcıların mülkü internetten görememesine ve ticari bir dezavantaj oluşmasına yol açabilir.

Siz mülkü satsanız bile sizden sonraki yeni ev sahibinin de bu bulanık görüntüyü eski orijinal haline döndürme şansı yok.

Bu sebeple sistem üzerinden kesin başvuru yapmadan önce gelecekte yaşanabilecek bu geri dönüşsüz durumu hesaba katmalısınız.