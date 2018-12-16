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Hollanda'da sarı yeleklilerden protesto gösterisi

Hollanda'da çeşitli kentlerde toplanan göstericiler, hükümetin emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ile göçmen sorunu gibi konulardaki politikalarını protesto etti.

AA | 16.12.2018 - 09:09..
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Hollanda'da, Sarı Yelekliler farklı kentlerde protesto gösterileri düzenledi.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine sarı yelekliler, başkent Amsterdam, Lahey ve Rotterdam'ın yanı sıra 13 kentte daha toplandı.

Hollanda'da sarı yeleklilerden protesto gösterisi

YAŞAM STANDARTLARI PROTESTO EDİLİYOR

Genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan göstericiler, Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını protesto etti.

Rotterdam Erasmus Köprüsü'nde toplanan yaklaşık 150 sarı yelekli, yürüyüş yaparak yoldan geçenlere çiçek dağıttı.

Amsterdam'da ise yaklaşık 50 sarı yelekli, Dam Meydanı'nda toplandı.

Hollanda'da sarı yeleklilerden protesto gösterisi

HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİ

Lahey'de meclis önündeki meydanda toplanan yaklaşık 50 sarı yelekli de Başbakan Mark Rutte'nin istifasını talep etti. Eylemciler, meydanın etrafında yürüyerek "Rutte istifa" ve "Rutte defol git" sloganları attı.

Hollanda'nın önemli medya kuruluşlarının bu hafta Sarı Yeleklilere fazla ilgi göstermediği görüldü.

Öte yandan Hollanda'da 3 haftadır toplanan sarı yeleklilere alternatif olarak örgütlenen “kırmızı yelekliler" 13 Ocak'ta Utrecht kentinde hükümet karşıtı gösteri yapmaya karar verdi.

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