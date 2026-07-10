Honda CR-V ve ZR-V makyajlandı: İşte özellikleri

Honda'nın sevilen hibrit SUV modelleri CR-V ve ZR-V, yapılan yeni makyaj operasyonlarıyla Avrupa regülasyonlarına tam uyumlu hale getirildi.

Araçların hem güvenlik donanımlarında hem de iç ve dış tasarım detaylarında önemli iyileştirmelere imza atıldı.

YENİ HONDA CR-V SATIŞTA

Genel Güvenlik Yönetmeliği kapsamında yenilenen Honda CR-V modelinin A sütununa yeni standartlara uygun bir kamera sistemi entegre edildi.

Hibrit kimliğini öne çıkaran yeni siyah logolu model, gövde rengi yerine kullanılan parlak siyah detaylar ve Berlina siyah jantlarıyla daha sportif bir görünüme kavuştu.

İç mekanda koltuk desenleri güncellenen güçlü hibrit SUV, 2.0 litrelik e:HEV motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatıldı.

Gelişmiş tasarım özelliklerine sahip yeni CR-V modeli, temmuz ayından itibaren Türkiye'deki bayilerde satışa sunulacak.

MAKYAJLI HONDA ZR-V İÇİN TARİH VERİLDİ

Günlük sürüşlerde verimlilik sunan Honda ZR-V modeli de regülasyonlara uyum sağlamak amacıyla yeni kamera sistemiyle güncellendi.

Kullanıcı deneyimini merkeze alan aracın iç mekanına eklenen koltuk soğutma özelliği sayesinde konfor seviyesi üst noktalara taşındı.

Dış tasarımda jant ve renk detayları elden geçirilen modelin gövde altı parçalarında yapılan değişiklikler tasarım bütünlüğünü güçlendirdi.

Daha rafine bir sürüş deneyimi vadeden makyajlı Honda ZR-V e:HEV, ağustos ayı itibarıyla Türkiye pazarında tüketicilerle buluşacak.