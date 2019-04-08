taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62995
Euro
6.32585
Altın
1297.935
Borsa
98783.36
Gram Altın
234.896

Honda Türkiye'den çıkıyor

Türkiye'de 22 yıldır üretim yapan firma, 2021 yılından itibaren Türkiye üretimini durduracağını resmi olarak duyurdu.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 09:42..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

Honda'nın Türkiye üretimini durdurmayı değerlendirdiği Şubat ayında ortaya çıkmış, şirket o dönem İngiltere'deki Swindon fabrikası için de kapatma kararı aldığını ilan etmişti.

Honda Türkiye'den çıkıyor

Buna göre 2021 yılında mevcut Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de otomobil üretim operasyonu sonlandırılacak.

"PİYASA DİNAMİKLERİ ETKİLİYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmesinde Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, "Hızla değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik gelişmelere öncülük etme ihtiyacının farkındayız. Bu durum, Türkiye'deki otomobil üretim operasyonumuzu da kaçınılmaz olarak etkiliyor" dedi.

Honda Türkiye'den çıkıyor

BİN 100 ÇALIŞANI VAR

Tsumura ayrıca, karardan etkilenen çalışanlara yeniden istihdam yardımı da dahil olmak üzere her türlü desteğin verileceğini aktardı. Şirket yaklaşık bin 100 kişiyi istihdam ediyor.

Öte yandan Honda, araç ithalatı ve dağıtımını içeren operasyonlarına kesintisiz olarak devam edecek. Ayrıca motosiklet operasyonları bu karardan etkilenmeyecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

41
Libya’da çatışmalar şiddetlendi

Libya’da çatışmalar şiddetlendi

90
ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

64
ABD İç Güvenlik Bakanı görevinden ayrılıyor

ABD İç Güvenlik Bakanı görevinden ayrılıyor

19
Amerikan medyasında Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Amerikan medyasında Türkiye'ye yaptırım tehdidi

60
Hadise yine iddialı

Hadise yine iddialı

11
Kılıçdaroğlu'dan Akşener'e teşekkür ziyareti

Kılıçdaroğlu'dan Akşener'e teşekkür ziyareti

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir