Honda Türkiye'den çıkıyor

Honda'nın Türkiye üretimini durdurmayı değerlendirdiği Şubat ayında ortaya çıkmış, şirket o dönem İngiltere'deki Swindon fabrikası için de kapatma kararı aldığını ilan etmişti.

Buna göre 2021 yılında mevcut Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de otomobil üretim operasyonu sonlandırılacak.

"PİYASA DİNAMİKLERİ ETKİLİYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmesinde Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, "Hızla değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik gelişmelere öncülük etme ihtiyacının farkındayız. Bu durum, Türkiye'deki otomobil üretim operasyonumuzu da kaçınılmaz olarak etkiliyor" dedi.

BİN 100 ÇALIŞANI VAR

Tsumura ayrıca, karardan etkilenen çalışanlara yeniden istihdam yardımı da dahil olmak üzere her türlü desteğin verileceğini aktardı. Şirket yaklaşık bin 100 kişiyi istihdam ediyor.

Öte yandan Honda, araç ithalatı ve dağıtımını içeren operasyonlarına kesintisiz olarak devam edecek. Ayrıca motosiklet operasyonları bu karardan etkilenmeyecek.